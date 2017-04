Finalisterne til Årets Transportvirksomhed er fundet

Flankeret af yderst tv. DTLs formand Martin Danielsen og yderst th. MF Kristian Pihl Lorentzen (V) - Finalisterne fv.: Bjarne Bloch, Thisted Kloakservice I/S, Thisted, Anders Larsen og Nete Larsen, Anders Larsen ApS, Hedehusene samt Karsten Jensen og Jacob Jensen fra Brædstrup Vognmandsforretning i Brædstrup. Foto: Finn Bjerremand



Af: Redaktionen De tre finalister er blevet fundet på DTLs stand under transportmessen i Herning i marts. Og det var Venstres transportordfører, folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen, der løftede sløret for de tre virksomheder, som hver fik overrakt et finalist-diplom og en Volvo-modellastbil med Årets Transportvirksomheds logo.Forinden havde sidste års vinder af Årets Transportvirksomhed - Engsig Transport fra Sunds - været på scenen og fortalt om oplevelserne i forbindelse med kåringen som Årets Transportvirksomhed.DTL’s formand, Martin Danielsen, takkede for de mange indstillinger til dette års konkurrence, som sætter fokus på selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats inden for kommunikation, sociale medier eller it-teknologi i den daglige drift.DTL-formanden afslørede, at der i år har været et stærkt felt af kvalificerede kandidater, og at der har været meget tæt løb i afstemningen i dommerkomitéen indtil det sidste.Inden den endelige vinder kan findes, skal de gennem en afstemningsproces i to runder.