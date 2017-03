Flertal i tysklands Forbundsråd stemmer for vejskat på personbiler

Fredag 31. marts 2017 kl: 12:55

Af: Redaktionen Planerne om maut på personbiler har ligget fremme i flere år, men er stødt på modstand fra EU-Kommissioen og interesseorganisationer og politisk modstand i de øvrige EU-Lande. Modstanderne har kaldt planerne for diskriminerende, da den tyske regering samtidig med indførelsen af mauten vil kompensere tyske bilister, der kører i biler med særlig lav udslip af skadelige stoffer.Afgiften, der gælder for at køre på Bundesautobahn og Bundesstrasse, vil ligge på maksimalt 130 euro årligt - cirka 966 kroner. Den tyske regering håber, at afgiften vil have påvirke brugen af privatbiler i nedadgående retning.Udenlandske bilister skal også betale for at køre i Tyskland. Her bliver der seks forskellige muligheder afhængig f kørselsbehov. Udenlandske bilister kan betale afgiften via nettet og på tankstationer.