DM for transportlærlinge blev afgjort på transportmesse

Fredag 31. marts 2017 kl: 12:24

Jonas Rasmussen (th) og Benjamin Z. T. Rasmussen.

Resultater indenfor henholdsvis lager- og chauffør ved DM for transportlærlinge 2017



Af: Redaktionen For transportlærlingene, der var udtaget til årets DM, gjaldt en række discipliner, som skulle gennemføres, før der kunne findes en vinder af lager- og chaufførkonkurrencen.Benjamin Z. T. Rasmussen fra Pantom A/S og TEC vandt lagermesterskabet mens Jonas Rasmussen fra Johannesen Kran og Maskintransport og ligeledes fra TEC vandt chaufførmesterskabet.Jonas Rasmussen vandt tre af de fem chaufførdiscipliner, mens Benjamin Z. T. Rasmussen var bedst i tre af de seks lagerdiscipliner.

Lager DM 2017

Samlet resultat for DM for lagerlærlinge 2017

1. Benjamin Z. T. Rasmussen, Pantom A/S

2. Patrick Bak Deluga, RengøringsLageret

3. Dennis Vestbo Hattesen, Creme Fraiche



Teori

1. Dennis Vestbo Hattesen, Creme Fraiche

2. Patrick Bak Deluga, RengøringsLageret

3. Benjamin Z. T. Rasmussen, Pantom A/S



Varesalg

1. Dennis Vestbo Hattesen, Creme Fraiche

2. Julie Jensen, Aalborg Gummivarefabrik A/S

3. Benjamin Z. T. Rasmussen, Pantom A/S



Manøvrering af GT

1. Benjamin Z. T. Rasmussen, Pantom A/S

2. Sigurd Frederik Rasmussen, Prime Cargo A/S

3. Patrick Bak Deluga, RengøringsLageret



Præcision GT

1. Benjamin Z. T. Rasmussen, Pantom A/S

2. Sigurd Frederik Rasmussen, Prime Cargo A/S

3. Alexander Larsen, Beredskabsstyrelsen Herning



Stuvning

1. Dennis Vestbo Hattesen, Creme Fraiche

2. Patrick Bak Deluga, RengøringsLageret

3. Alexander Larsen, Beredskabsstyrelsen Herning



Chauffør DM 2017

Samlet resultat for DM for chaufførlærlinge 2017

1. Jonas Rasmussen, Johannesen Kran og Maskintransport

2. Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning A/S

3. Andreas Løth Svendsen, AVAR A/S



Teori

1. Jonas Rasmussen, Johannesen Kran og Maskintransport

2. Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning A/S

3. Nicklas Nielsen, K. Knudsen A/S



Modulvogntog

1. Jonas Rasmussen, Johannesen Kran og Maskintransport

2. Nicolai Bjørn Rasmussen, Vognmand Erik Duus

3. Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning A/S

3. Christina Baden Lottrup, EEC. Vamdrup ved Erling E. Christoffersen



Almindelig vogntog

1. Jonas Rasmussen, Johannesen Kran og Maskintransport

2. Stefan Pold, Frode Laursen

3. Lasse Baden Ulrichsen, Danske Fragtmænd, Esbjerg



Kran

1. Andreas Løth Svendsen, AVAR A/S

2. Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning A/S

3. Nicolai Bjørn Rasmussen, Vognmand Erik Duus



Lastfordeling og lastsikring

1. Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning A/S

2. Lasse Baden Ulrichsen, Danske Fragtmænd, Esbjerg

3. Nicklas Nielsen, K. Knudsen A/S





