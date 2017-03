Energistyrelsens prognose understreger behovet for biobrændstoffer

KOMMENTAR FRA ENERGI- OG OLIEFORUM:

Fredag 31. marts 2017 kl: 11:47

Energistyrelsens basisfremskrivning 2017 skal danne ramme for en kommende energiaftale. Prognosen viser med al tydelighed, at der er behov for biobrændstoffer som fundament i den grønne omstilling af transporten. Samtidig understreger den, at det politiske fokus på at presse de tilbageværende oliefyrsejere til at skifte energiform er ude af trit med den faktiske udvikling.



Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 udkom 13. marts og beskriver det forventede energiforbrug i perioden frem mod 2030. I modsætning til tidligere års fremskrivninger, hvor der blev analyseret på forskellige fremtidsscenarier, er der i år tale om en såkaldt ”frozen policy”-fremskrivning, som alene tager udgangspunkt i allerede igangsatte og vedtagne initiativer.



Fremskrivningen viser sort på hvidt, at besparelsespotentialet ved udskiftning af de resterende oliefyr er begrænset og stærkt faldende. Energistyrelsen forventer således, at fyringsolieforbruget i 2030 kun vil dække omkring to procent af det samlede varmebehov. Dermed fortsætter en klar tendens, som vi har set gennem efterhånden mange år. Tallene bør få politikerne til at overveje, om statsfinansierede kampagner imod oliefyr, som dem vi har set i foråret, giver ”value for money”? Udviklingen er i gang helt af sig selv, og Energistyrelsens prognose viser, at jo tættere vi kommer på 2020 og 2025, des mere attraktivt bliver det, at vælge en varmepumpe, når oliefyret skal udskiftes.



"Vi bør tage ved lære af de sidste syv års biobrændstofsucces og se på øgede bioiblandingskrav"



På transportområdet viser basisfremskrivningen, at elbiler langt fra kan drive den grønne omstilling af transporten frem mod 2030 og i tiden derefter – selv når man tager de meget optimistiske briller på. Energistyrelsen forventer ganske vist, at elbiler for alvor bliver konkurrencedygtige på pris og komfort fra omkring 2026. Elbiler vil således i 2030 udgøre hele 16 procent af de nye personbiler. Men på grund af den langsomme udskiftning af bilflåden vil de dog kun udgøre fire procent af bilparken i 2030 og mindre end én procent af energiforbruget til vejtransport. Selv hvis der indføres vidtgående politiske støtteordninger for elbiler, og indfasningen kommer til at gå dobbelt så hurtigt, som Energistyrelsen forudsiger, vil benzin og diesel altså stadig spille en afgørende rolle i mange år fremover.



I fremskrivningen forudsættes Biobrændstoflovens iblandingskrav for bæredygtige biobrændstoffer videreført på det nuværende niveau. I stedet for at lade den grønne omstilling gå i stå, mens vi venter på elbiler og andre teknologier, bør vi tage ved lære af de sidste syv års biobrændstofsucces og se på øgede bioiblandingskrav som en grundlæggende forudsætning for, at vi lykkes med den grønne omstilling af transporten. Det er det budskab, som vi håber politikerne vil tage med i forhandlingerne om en ny energiaftale.



