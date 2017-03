Deleøkonomiske tjenester skal også betale skat

FSR - DANSKE REVISORER KOMMENTERER:

Fredag 31. marts 2017 kl: 11:40

Uber, over and out. Det internetbaserede taxaselskab Uber besluttede i denne uge at lukke deres aktiviteter i Danmark. Det sker i kølvandet på, at Folketinget har vedtaget en ny taxalov, der pålægger taxaselskaberne en række krav om sædefølere, taxametre og videoovervågning.



Uber er sammen med andre deleøkonomiske selskaber som Airbnb kommet i søgelyset, fordi de ikke som almindelige arbejdsgivere indberetter til Skat. Det har fået flere partier i Folketinget til at foreslå, at deleøkonomiske tjenester pålægges at indberette til Skat, hvor meget deres chauffører og udlejere tjener. Det sker for at få vished for, at der bliver betalt skat af de penge, som er tjent via tjenesternes platforme.



Forløbet med Uber er et udtryk for et principielt problem, nemlig hvordan vi sikrer, at lovgivningen kan rumme disse nye deleøkonomiske tjenester. Uber og Airbnb er to blandt mange deleøkonomiske platforme, og der vil komme flere til i takt med den teknologiske og forretningsmæssige innovation.



Den aktuelle diskussion handler grundlæggende om bidraget til fælleskassen. Hvordan sikrer vi, at de chauffører, der tjener penge via Ubers digitale platform, betaler skat af deres indkomst? For de skal naturligvis betale skat. Det tænker jeg ikke, der er uenighed om. Problemet har været, at Uber ikke har pligt til at indberette chaufførernes indtægt til Skat, og at Skat ikke bare kan bede om at få oplysningerne om chaufførernes indtægter udleveret uden særlig tilladelse fra Skatterådet.



Set udefra ligner det, at ideologien har skygget for de praktiske løsninger. For det kan undre, at Uber ikke bare har påtaget sig at indberette chaufførernes indtægter, ligesom alle andre arbejdsgivere gør det. Og det kan også undre, at partierne i Folketinget ikke bare har indført automatisk indberetningspligt. Det er ikke administrativt uoverkommeligt at gøre hverken det ene eller det andet, og det vil kunne sætte en stopper for mistænkeliggørelsen af de personer, der tilbyder deres tjenester på de digitale platforme, hvad enten det er udlejning, transport eller andre ydelser.



Derfor er det en vigtig politisk opgave for Folketingets politiske partier at sikre, at reglerne ikke er forstokkede og gammeldags. Hvis vi skal have glæde af de mange muligheder, den teknologiske udvikling og de deleøkonomiske platforme tilbyder, er vi nødt til at sikre, at lovgivningen kan rumme det. Der er behov for pragmatiske og praktiske løsninger.



