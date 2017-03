Rederier er bekymrede over protektionistiske tendenser

Af: Redaktionen Arrangementet hos Danmarks Rederiforening havde international handel med særligt fokus på USA's engagement på dagsordenen med udgangspunkt i de strandede EU-forhandlinger om en transatlantisk frihandelsaftale.Danmarks Rederiforening peger på, at dansk skibsfart er Danmarks mest globaliserede erhverv med over to trediedele af eksporten uden for EU’s grænser - heraf over 10 procent til USA. Det kan derfor koste danske rederier dyrt, hvis store handelsnationer som USA lukker sig om sig selv og sætter handelsbarrierer op for globale eksportvirksomhederUnderdirektør i Danmarks Rederiforening, Jacob K. Clasen, slog et slag for betydningen af fortsatte åbne markeder - og vigtigheden af et fortsat fokus fra EU på at igangsætte nye handelsaftaler.- Dansk søfart lever af at transportere verdenshandlen, og som et globalt erhverv er vi naturligvis sårbare overfor markedshindrende tiltag. Det amerikanske marked er ingen undtagelse, og de amerikanske politiske signaler kan være dagsordenssættende internationalt. Vi er i en situation nu, hvor der er brug for rettidig omhu, og et samlet EU med en klar og progressiv indsats på frihandel, siger Jacob K. Clasen.Med godt 20 milliarder kroner i årlig eksport er det amerikanske marked vigtigt for dansk skibsfart. Et af de rederier, som nyder godt af samhandlen med USA, er J. Lauritzen Bulkers. De har betydelige interesser på det amerikanske marked med afsæt i en nylig, stor ordre om transport af biomasse.- USA er et i dag et rigtig vigtigt marked, og skibsfarten er i høj grad følsom overfor både direkte og indirekte protektionisme. I den forbindelse er det naturligvis bekymrende at følge den tiltagende usikkerhed omkring amerikansk handelspolitik. For os er det vigtigt at konkurrence foregår på markedsvilkår, og at der ikke indføres markedsforvridende tiltag, siger Peter Borup, der er President i Lauritzen Bulkers.Den amerikanske økonomi er, på trods af den svage økonomiske vækst globalt, fortsat en af de bedst præsterende, hvilket understreger, hvor vigtigt det amerikanske marked er. Lars Bo Møller, souschef på den danske ambassade i Washington var klar i mælet omkring den indenrigspolitiske situation i USA i disse dage, og hvad den kan komme til at betyde for den internationale handel.- Der er ingen tvivl om at denne overgangsperiode i amerikansk politik vil tage længere end normalt. Man må give den nye administration tid og ikke overreagere. Ikke desto mindre er det bekymrende, fra et dansk perspektiv, at man fra amerikansk side er så skeptisk omkring de eksisterende handelspolitiske rammer, som NAFTA og WTO, siger han.Arrangementet om protektionisme og frihandel var arrangeret af Maritime Development Center i samarbejde med Danmarks Rederiforening og SKULD Copenhagen.