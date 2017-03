Bornholmsk transport- og logistik-virksomhed skifter navn

Fredag 31. marts 2017 kl: 11:11

Morten Studsgaard.

Af: Redaktionen - Der er ikke tale om en revolution. Men bevægelsen har været tydelig i mange år - og i løbet af de seneste 5-10 år har vi udviklet os kraftigt, siger direktør Morten Studsgaard og fortsætter:- Det vil vi gerne markere. Vi vil gerne markere, at kerneforretningen ikke længere er at transportere varer og pakker fra A til B i Danmark, men at vi også leverer logistik, specialiserede løsninger inden for for eksempel pharma samt internationale transporter. Populært sagt, så er værktøjskassen blevet lidt større - vi er gået fra transport til løsninger.Morten Studsgaard peger blandt andet på, at BHS Logistics i dag råder over mere end 20 agenter spredt ud over hele Europa - og at firmaet også er aktiv partner i tre stærke og internationale netværk.- Ud over navneskiftet sker der ingen ændringer. Vi vil stadigvæk være at finde på de danske landeveje, vi kommer stadigvæk til at flytte varer og gods fra Aakirkeby til Slagelse, påpeger Morten Studsgaard.