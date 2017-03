Chauffør slår alle rekorder med sin kørestil

Fredag 31. marts 2017 kl: 11:05

Om SPF-Danmark

SPF-Danmark er Danmarks største handelsvirksomhed for levende grise og verdens største transportør af levende frise

SPF-Danmark er en selvstændig virksomhed under Danish Crown og Tican-slagterierne med hovedkontor i Vejen

SPF-Danmark har ca. 265 medarbejdere, heraf er 182 chauffører

Et typisk coaching forløb

Når en vognmand bestiller et coaching forløb til sin chauffør, tildeles virksomheden en fast coach.

Udover at coache chaufføren sender han hver måned en virksomhedsrapport med oplysninger om den enkelte chaufførs resultater til vognmanden

Coachen kontakter chaufføren en gang om måneden for at tale udvikling og forbedringsområder, og vognmanden bliver kontaktet ca. hver tredie måned for at tale om forløbet og de fremskridt, der er sket, samt for at afklare udfordringer og aftale fremtidige tiltag

Scania Driver Coaching bidrager til reducering af brændstofforbruget. Det er ikke ualmindeligt, at de opnåede besparelser overstiger 4.000 liter om året. pr coachet chauffør

Af: Redaktionen Kim Mathiasens kørestil er både til gavn for hans passagerer - de leverende grise i den tre-etagers sættevogn - for miljøet på gund af lavere CO2-udslip og for kørselsøkonomien hos SPF.Da Kim Mathiasen startede på sit coaching-forløb hos Scania Driver Academy for to år siden var han en erfaren og dedikeret chauffør, der havde fokus på sin kørestil. Men hans kørselsrapporter viste alligevel et forbedringspotentiale i brugen af fartpilot og kørsel på kuperet vej.- Jeg troede egentlig ikke det var muligt at blive bedre i forhold til den hektiske hverdag, jeg har, og de læs, jeg kører, siger Kim Mathiasen.To år senere kan Kim Mathiasen så konstatere, at der var plads til forbedringer. Kørselsrapporterne viser, at han har slået alle rekorder.De seneste seks måneder har han kørt med udelukkende grønne A'er i rapporterne, hvilket betyder, at han seks måneder i træk har ligget blandt de bedste chauffører i Danmark sammenlignet med chauffører, som kører samme slags kørsel og tilsvarende områder.- Det er første gang, vi oplever, at en chauffør kører så godt over så lang en periode. Jeg er sikker på, at grisene på traileren nyder hver eneste tur nu. Det er et verdensklasse-resultat, Kim har lavet siger Kim Mathiasens Scania-coach Claus Prøsch.- Da jeg startede på min uddannelse, tænkte jeg over min kørsel hele tiden. Det var ikke nemt at blive bedre. Men der gik sport i det, og nu er det blevet en vane at køre sådan, siger Kim Mathiasen.Kim Mathiasen kører til dagligt i en Scania R 490 med smågrise fra landmand til landmand med en smittebeskyttet trailer med special opbygning, hvor der er plads til grise i tre etager.- Jeg har fået mere ro i mit hoved. Jeg stresser for eksempel ikke mere over andres kørsel i trafikken. Jeg fokuserer kun på min egen kørsel, siger Kim Mathiasen.