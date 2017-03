Rederiforening ansætter ny chef for sit EU-sekretariat

Fredag 31. marts 2017 kl: 10:55

Af: Redaktionen Casper Andersen har mangeårig erfaring fra DI og som corporate public affairs advisor ved den danske EU-repræsentation.

- Jeg ser frem til at blive en del af en organisation og et erhverv, der er præget af globalt udsyn. Som Danmarks største eksporterhverv er rederierne afhængige af en åben og fri verdenshandel og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår. Her bliver min opgave at sikre en fortsat tæt dialog med lovgiverne og andre partnere i Bruxelles, så vi sammen styrker Europa som et maritimt kraftcenter, siger Casper Andersen i forbindelse med sit nye job.





Danmarks Rederiforening har været repræsenteret i Bruxelles siden 1989. De seneste otte år har repræsentationen været ledet af Simon Bergulf. Han forlader Danmarks Rederiforenings EU-repræsentation til fordel for en stilling som director for regulatory affairs i Mærsk.





















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.