Kan du nå at standse?

Fredag 31. marts 2017 kl: 10:32

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Her på transportnyhederne.dk har vi forsøgt os med forskellige hastigheder på forskellige vejtyper. I alle tilfælde, hvor vi kørte over det tillladte, ramte vi forhindringen - selv med en hastighedsoverskridelse på én kilometer i timen, rate vi forhindringen - der kunne have været en barn.Interesserede kan prøve testenPå samme side kan må få mere at vide om, hvad hastigheden betyder for ulykkens alvor, og om hvor stor bøden er, hvis man eksempelvis kører 65 km/t, hvor man kun må køre 50 km/t. Bødeudregningerne omfatter personbiler, motorcykler, busser og lastbiler - også med påhængsvogne.