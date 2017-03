Togene fra Nordjyske Jernbaner tager cyklerne med uden billet

Fredag 31. marts 2017 kl: 10:18

Udvidelse af eksisterende koncept



Om overtagelsen af togdriften i Nordjylland

Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager officielt den regionale togdrift i Nordjylland fra DSB søndag 6. august. Det sker på strækningen fra Skørping til Frederikshavn

Overtagelsen sker på forsøgsbasis, hvor Region Nordjylland over en femårig periode får bevilget 64,5 millioner kroner årligt fra DSB’s budget

Nordjyske Jernbaner bliver togoperatør på de regionale jernbaner, hvorimod NT primært skal stå for kundehåndtering og markedsføring samt det administrative arbejde for den samlede kollektive trafik

Af: Redaktionen Beslutningen om, at togrejsende med rejsekort og periodekort i regionen skal kunne medtage cykler uden for myldretiden uden beregning, når NT og Nordjyske Jernbaner overtager togdriften i Nordjylland fra DSB, blev besluttet på NT’s seneste bestyrelsesmøde.- Det glæder alle os, der er involveret i det her projekt, at kunne efterkomme ønsket om gratis cykelmedtagning på de regionale togstrækninger, som vi ved står højt på mange togrejsendes ønskeliste, siger administrerende direktør Jens Otto Størup fra NT.Beslutningen om at tilbyde cykelmedtagning uden beregning for rejsekort- og periodekortholdere skal også ses i lyset af NT’s overordnede målsætning om løbende at forbedre servicen over for kunderne samt et øget fokus på kundernes mobilitetsbehov.- Tiltaget om gratis medtagning af cykler ligger i forlængelse af vores målsætning om at kunne servicere kunderne så optimalt som muligt på hele deres rejse fra A til B - og ikke kun fra station til station, siger Jens Otto Størup.Gratis cykelmedtagning for togrejsende med rejsekort og periodekort er ikke noget nyt på de nordjyske lokalbaner, der i dag kører togene mellem Hirtshals–Hjørring og Skagen–Frederikshavn.- Det er et godt koncept, som vi længe har praktiseret på de nordjyske lokalbaner til stor glæde for de togrejsende. Derfor er vi også glade for beslutningen om at kunne videreføre konceptet og udvide det til resten af regionen, når vi overtager togdriften fra DSB i august, siger administrerende direktør Peter Hvilshøj fra Nordjyske Jernbaner.- Vi har aldrig fortrudt, at vi i sin tid indførte gratis cykelmedtagning på Hirtshals- og Skagensbanen. Tværtimod har det været en bragende succes, som har givet et markant løft i vores passagertal, og det har med al sandsynlighed også været en medvirkende faktor til, at vi ifølge Forbrugerrådet Tænks undersøgelser har de mest tilfredse togkunder i landet, siger han videre.