Grænseby bryder grænserne med transportmesse

Fredag 31. marts 2017 kl: 10:07

Nyt fokus på uddannelse på transportmessen

Af: Redaktionen - Det bliver to dage for fuld udblæsning, siger direktør for Padborg Transportcenter, Finn Sørensen om dette års internationale transportmesse i Padborg.Messen afholdes over to dage og dækker bredt indenfor transport og logistik lige fra materiel og gods til uddannelses- og jobmuligheder.Padborg, der er porten i den danske landegrænse til Europa har en meget stor virksomhedsklynge, som arbejder indenfor transport og logistik.- Netop vores geografiske placering gør det oplagt for virksomheder i hele grænseregionen også syd for grænsen at deltage på messen, siger Finn Sørensen.Padborg Transportcenter har forberedt en messe, der rummer elementer ud over en traditionel transportmesse. Messen præsenterer det nyeste indenfor lastbiler, trailere med mere, men fokuserer også specielt på, hvordan fremtidens servicefag indenfor transport- og logistik ser ud og hvilken retning branchen rykker sig i forhold til jobmuligheder.- Der er brug for at kigge lidt længere frem, hvis vi skal følge med udviklingen. Derfor har vi sammen med vores virksomheder inviteret flere uddannelsesinstitutioner, som kan fortælle om de muligheder, der er for videreuddannelse og kompetenceudvikling indenfor transport- og logistikbranchen, siger Finn Sørensen.