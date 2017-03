I halvdelen af dødsulykkerne var farten for høj

Fredag 31. marts 2017 kl: 10:00

Trafikofre beder bilister sænke farten

Af: Redaktionen Fra 2011 - 2015 har 938 mennesker mistet livet i trafikken, mens 9.593 personer er kommet alvorligt til skade. Undersøgelser af dødsulykkerne viser, at der i omkring halvdelen af trafikulykkerne blev der kørt for stærkt i forhold til fartgrænsen eller forholdene på vejen.- Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af mennesker, der kommer til skade eller mister livet. Hvis flere overholder fartgrænserne eller sænker farten, når vejen svinger eller vejret er dårligt, så kunne mange menneskeliv reddes hvert år, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.Bilisterne vil møde kampagnen "Sænk Farten - før det er for sent" kan fra mandag 3. april i tv, på sociale medier, i radioen og på cirka 6.500 plakater langs vejene.

Hvis flere skal overleve i trafikken, er det vigtig, at endnu flere overholder fartgrænserne. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning i en kritisk situation.







Derfor går kampagnen i år nye veje og lader personer, der har haft en fartulykke tæt inde på livet, tale direkte til bilisterne via radiospot i hele landet.







En af dem er Kristina Vestergaard fra Holstebro. I 2010 mistede hun sin bror, der kørte galt på grund af for høj fart.







- Det er seks år siden, han døde, og jeg tænker på ham hver dag. Jeg fortæller dig det her, fordi jeg håber, at du vil passe på dig selv. Sænk Farten før det er for sent, siger Kristina Vestergaard i radiospottet, der i løbet af fartkampagnen vil blive sendt på radiokanaler over hele landet.







Politiet bakker op om fartkampagnen med fartkontrol i hele landet fra 18. - 23. april. Fartkontrollen skal både stoppe dem, der kører for stærkt, og huske alle andre på at holde øje med deres fart.







- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis folk havde overholdt fartgrænserne eller kørt efter forholdene. Hastighed er et vigtig indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.







Dræbte i fartulykker per politikreds 2011 - 2015 (kilde Vejdirektoratet):

Bornholm: Dræbte i alt: 13. Dræbte i fartulykker: 6. Andel dræbt i fartulykker: 46 procent

Fyn: Dræbte i alt: 76. Dræbte i fartulykker: 28. Andel dræbt i fartulykker: 37 procent

København Vestegn: Dræbte i alt: 36. Dræbte i fartulykker: 19. Andel dræbt i fartulykker: 53 procent

København: Dræbte i alt: 47. Dræbte i fartulykker: 20. Andel dræbt i fartulykker: 43 procent

Midt- og Vestjylland: Dræbte i alt: 156. Dræbte i fartulykker: 91. Andel dræbt i fartulykker: 58 procent

Midt- Vestsjælland: Dræbte i alt: 97. Dræbte i fartulykker: 56. Andel dræbt i fartulykker: 58 procent

Nordjylland: Dræbte i alt: 109. Dræbte i fartulykker: 42. Andel dræbt i fartulykker: 39 procent

Nordsjælland: Dræbte i alt: 62. Dræbte i fartulykker: 29. Andel dræbt i fartulykker: 47 procent

Syd- og Sønderjylland: Dræbte i alt: 84. Dræbte i fartulykker: 39. Andel dræbt i fartulykker: 46 procent

Sydsjællands og Lolland-Falster: Dræbte i alt: 68. Dræbte i fartulykker: 39. Andel dræbt i fartulykker: 57 %.

Sydøstjylland: Dræbte i alt: 100. Dræbte i fartulykker: 47. Andel dræbt i fartulykker: 47 procent

Østjylland: Dræbte i alt: 90. Dræbte i fartulykker: 56. Andel dræbt i fartulykker: 62 procent

Hvis to biler kører ind i hinanden på en landevej med 80 km/t., vil nogen dø i tre ud af ti ulykker. Kører de i stedet 90 km/t., er tallet dobbelt så højt (kilde: Transportøkonomisk Institut) Kører man 90 km/t i stedet for 80 km/t på en strækning på 10 km, sparer man 50 sekunder (kilde: Rådet for Sikker Trafik)

Gode råd:

Tag hjemmefra i god tid og har planlæg din rute på forhånd

Hold øje med dit speedometer. De færreste bilister kender deres nøjagtige fart. Der er derfor sandsynlighed for, at du kører hurtigere, end du tror, så kig på dit speedometer med jævne mellemrum

Kør altid efter forholdene. Hvis der er dårlig sigtbarhed, det blæser kraftigt, vejen er våd eller glat, eller det er svært at overskue vejens forløb, så sæt farten ned

Husk, at fartgrænserne også gælder ved overhaling. Kører du for hurtigt, når du vil overhale, kan du få en bøde

