Politiet advarer mod “nødstedte”

Torsdag 30. marts 2017 kl: 10:23

Af: Redaktionen Klokken 18.38 skete nogenlunde det samme på Køge Bugt Motorvejen, hvor der denne gang var tale om personer i en sort Audi A 3, der forsøgte at standse andre bilister.

Politiet fik ikke at få fat i bilen eller personerne, men opfordrer til, at man ikke stopper op under lignende omstændigheder. Erfaringen viser, at der er stor risiko for tyveri, hvis man henvender sig til de ”nødstedte”. I stedet skal man ringe ti politiet fortælle, hvor man har set de pågældende personer holde.



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.