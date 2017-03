Hastigheden skal ned i Sydhavnen

KØBENHAVNS KOMMUNE:

Onsdag 29. marts 2017 kl: 11:31

Af: Redaktionen Området langs Sydhavnsgade har gennem de senere år forandret karakter. Fra at være et område domineret af erhvervsdomiciler, er der nu uddannelsesinstitutioner, skoler og masser af boliger i området. Det betyder også stigning i antallet af bløde trafikanter, og derfor er det ifølge Københavns Kommune på tide at sænke hastighedsgrænsen på strækningen. Det er Københavns Politi enig med kommunen i, hvilket vækker glæde på rådhuset i København.- I København er vi politisk enige om at sigte mod nul dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i fremtiden, og det kræver blandt andet en sænkning af hastighedsgrænsen mange steder. Det gælder blandt andet Sydhavnsgade, hvor både biler og tunge køretøjer kører med høj fart i dag, selvom de bløde trafikanter ikke er særligt godt sikret. Derfor er det den rette vej at gå at få hastigheden ned, hvor både børn, unge og ældre færdes til fods og på cykel, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).



Der er god grund til at sætte farten ned i området:. Siden 2012 er der registreret 35 ulykker på Sydhavnsgade, hvor hastigheden skal sænkes fra 70 km/t til 60 km/t. Tre af disse var med alvorlig personskade.





Endnu værre har det set ud på det første stykke af Enghavevej og Vigerslev Allé op mod netop Enghavevej. Her har politiet siden 2012 registreret 82 ulykker med 10 personskader, og det er primært de bløde trafikanter, det er gået værst ud over. Seks cyklister er kommet slemt til skade, mens det samme er tilfældet for tre fodgængere. Derudover er en bilist også kommet alvorligt til skade.





- Når vi sænker hastigheden på vejene i København, sænker vi også risikoen for at komme alvorligt til skade og at blive dræbt i trafikken. Derfor er dette den rette vej at gå. Jeg forventer bestemt, at vi sænker hastigheden på mange veje i København, når arbejdet med nul-visionen er færdigt. Indtil da er det tilfredsstillende, at vi kan til at starte med kan sænke hastighedsgrænsen på Sydhavnsgade, Enghavevej og Vigerslev alle, siger Morten Kabell.







En vurdering fra Teknik- og Miljøforvaltningen lyder, at ændringen vil betyde en reduktion i antallet af tilskadekomne med 17 procent.







Hastigheden på hele Enghavevej og Vigerslev Allé fastsættes til 50 km/t. I dag er hastighedsgrænsen på 60 km/t på en del af disse strækninger. Derudover er det besluttet at sænke hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t på Sydhavnsgade fra Scandiagade til Sluseholmen.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.