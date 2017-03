Containerhavn ved Limfjorden har oplevet vækst

Onsdag 29. marts 2017 kl: 11:15

Af: Redaktionen Væksten kommer primært fra den nye Hamburg-rute med CMA CGM, samt opstart af to nye rederier - OOCL og Maersk Line.







Væksten på feederruten glæder i Aalborg Havn A/S, ikke mindst fordi det er et udviklingsområde, der har høj prioritet.





- Vi har blandt andet planer om en ny og større containerterminal, da alt tyder på, at mængden af containere vil stige. Fremtiden for danske containerhavne bliver styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam. Det vil i fremtiden kun give mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de gigantiske oceangående skibe og lade feedertrafikken stå for findistributionen, siger Thomas Kastrup-Larsen, der er borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.





