Aalborg Havn satte ny rekord med 2016-resultatet

Onsdag 29. marts 2017 kl: 11:09

Af: Redaktionen Aalborg Havn-koncernen, der blandt andet omfatter selskaberne Aalborg Havn Logistik A/S, Aalborg Havn Areal A/S, NTC Ejendom A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, Port of Aalborg Tankstore ApS, har investeret over 200 millioner i materielle anlægsaktiviteter, der skal sikre, at Aalborg Havn også i fremtiden vil være et logistisk knudepunkt til gavn for hele regionen.Parallelt med omsætningsrekorden er der blevet taget en række grønne initiativer, så Aalborg Havn nu kan kalde sig Danmarks første CO2-neutrale havn.- Aalborg Havns målsætning er kontinuerlig vækst - både i størrelse og effekt. Aalborg Havn er en væsentlig driver for Aalborg Kommune og for hele Nordjyllands udvikling og jobvækst, hvorfor vi kontinuerligt sørger for at give de over 100 virksomheder på havnen de bedste vilkår for at drive forretning, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.- Vi har lavet væsentlige investeringer i infrastruktur og datterselskaber, som klæder os på til fremtidens havnedrift, og som allerede har levet op til eller givet bedre afkast end forventet. Årets resultat viser, at vores strategi om Den intelligente havn i høj grad er lykkedes, og vi ser frem mod et nyt år med velbegrundet glæde og forventning, siger han videre.Bestyrelse og ledelse er godt tilfredse med havnens udvikling.