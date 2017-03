Horsens Havn vil skære ned på udslippet

Onsdag 29. marts 2017 kl: 10:59

Af: Redaktionen Samtidig er Horsens Havn i gang med at udarbejde en energirapport, som har fokus på de emissioner, støj og det CO2-udslip, der kommer fra havnens maskiner. Når rapporten er færdig, vil den blive brugt i arbejdet med at styrke havnens miljøprofil.I den forbindelse peger Horsens Havn på, at andre og større havne - eksempelvis Aalborg - har fået prædikatet CO2-neutral - og det er også en af målsætningerne for Horsens Havn.