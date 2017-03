Armeringsstål kræver oprustet logistik

Onsdag 29. marts 2017 kl: 09:34

Af: Redaktionen Transportfirmaet PK Justesen er valgt som den logistikpartner, som fra 1. paril skal hjælpe Celsas logistik op på næste niveau og sikre, at fabrikkens armeringsstål bringes hurtigt og rettidigt frem til de danske byggepladser.



Valget af den nye logistikpartner er resultatet af en grundig analyseproces, der har defineret, hvordan Celsa Steel Service kan forbedre sin logistik og service.







- Vi oplever stadig større fokus på byggepladsoptimering og det er strategisk vigtigt for os at være med i den udvikling. PK Justesten er valgt som logistikpartner, fordi vi tror på, de har den kompetence, erfaring og indstilling, der skal til for at løfte vores logistik og leveringsservice til næste niveau, siger Søren Kilmose, der er direktør for Celsa Steel Service A/S.





Udover fokus på Supply Chain, rummer strategien hos Celsa Steel Service fire andre fokusområder. Det drejer sig om sikkerhed, produktionsoptimering, lean, samt styrkelse af kundeløsninger, hvor det digitale værktøj QR til specificering af og opfølgning på armeringsprojekter, er seneste skud på stammen.







Fakta om Celsa Steel Service

Ejerforhold: 100 procent ejet af Celsa Group, Europas største armeringsproducent

Medarbejdere: 78

Kontor og produktion: Ølstykke

Produkter: Alle typer armering herunder bøjler, armeringsnet, rullearmering, færdigsvejste bjælker og kurve



