Varevognen gemte stjålne maskiner

Onsdag 29. marts 2017 kl: 09:25

Af: Jesper Christensen Kvinden kontaktede derfor politiet, som fik vinket bilen til side ved Rødby Havn. Der var dog ikke tale om skudhuller, men til gengæld var der forskellige maskiner i bilen, som måske kunne være stjålet.





I løbet af nogle timer fandt politiet med hjælp fra kolleger hos Uppsala Polisen nord for Stockholm ud af, at mindst en af maskinerne var meldt stjålet fra et indbrud i Sverige. Derfor blev to 31-årige rumænske mænd fra varevognen anholdt og sigtet for indbrud. Dansk og svensk politi er nu i dialog om udleveringen af de to mænd.











