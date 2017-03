- Dieseltyve har lettet busser og lastbiler

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 14:38





Her på transportnyhederne.dk har vi efterfølgende erfaret, at der tre nætter i træk inden for de seneste 14 dage var tyveri af dieselolie fra nogle busser i Fårup.









Natten til mandag var der også dieseltyve på spil i nærheden af Råsted nord for Randers. Her slap tyvene af sted med 150 liter dieselolie. Lastbilens ejer oplyser til transportnyhederne.dk, at han tidligere har haft besøg af tyve, der har haft snablerne ned i tanken på hans lastbiler - og at han af samme grund ikke har ret meget dieselolie i tankene, når bilerne holder parkeret for natten.









I sidste uge skete der et tyveri af pistoler på en tankstation ved Purhus-afkørslen på Motorvej E45. Tyveriet blev opdaget af en lastbilchauffør, der onsdag morgen ved 5-tiden skulle tanke sin bil. Da han trykkede ok på standeren, begyndte dieselolie at strømme ud af en anden slange end den, han havde sat i tanken på sin lastbil.









Chaufføren trykkede på nødstoppen og ringede 112.