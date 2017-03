Portugisisk vognmand skal betale en bøde på 390.000 kroner

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 14:10

Af: Redaktionen - Chaufførerne flyttede lastbilen i deres hvil, og det må man ikke, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter:- De havde taget deres førerkort ud af lastbilens tachograf, der blandt andet måler køre-hviletiden, og sat den på ’OUT’, så det skulle se lovligt ud.Retten i Kolding lagde vægt på, at der var et mønster i anvendelsen af "OUT"-funktionen, og mente, at der ikke var tale om kørsel, der på nogen måde var undtaget fra reglerne om brug af førerkort eller overholdelse af reglerne om køre- og hviletid.Udover vognmanden blev den ene chauffør - en 34-årig rumænsk mand - også dømt i sagen. Han blev idømt en bøde på 68.500 kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i Danmark i seks måneder. Sagen mod den anden chauffør blev udsat, da han ikke havde fået at vide, at der var retsmøde.Med henvisning til de meget høje bøder, forklarer specialanklager Pernille Moesborg, at Retten ikke fandt grundlag for at fravige de normale bødetakster, hverken for så vidt angår chaufføren eller virksomheden.Tirsdag først på eftermiddagen stod det ikke klart, hvordan vognmanden og chaufføren forholder sig til dommen.