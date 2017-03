Uber lukker for sine kørselsaktiviteter i Danmark

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 12:13

Af: Redaktionen På et pressemøde tirsdag formiddag sagde Uber Nordic's talsmand Kristian Agerbo, at Uber må tage konsekvensen af den lovgivning, der er lagt frem. Da Uber ikke kan leve med den, har Uber besluttet at lukke ned for sine danske kørselsaktiviteter.









Det er især krav om sædefølere, videoovervågning og taxi-meter i biuler, der bliver brugt til ti taxi-kørsel, der får Uber til at lukke ned for kørselsaktiviteterne i Danmark.









Uber har ud over kørselsaktiviteter også et udviklingscenter i Danmark. det ligger i Aarhus og beskæftiger ifølge Uber over 40 medarbejdere.

















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.