- Tør du skilte med det? Ja, det gør vi

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 11:39

Skilte handler om sikkerhed



Fakta om tavletesten

Vejskilte-testen er udviklet i samarbejde med Rigspolitiet, FDM ogDansk Kørelære-Union

De ni vejskilte, der indgår i testen, er de vejskilte, som danskerne har sværest ved at forstå, viser Vejdirektoratet målinger, der er baseret på brugerundersøgelser og input fra myndigheder

I testen bliver der spurgt ind til de ni vejskiltes betydning. Vejskiltene refererer til regler om forbud eller oplysning

I Danmark har vi omkring 300 forskellige vejskilte

I 2016 blev der introduceret 17 nye vejskilte

Som en del af testen, bliver man sendt ud på en køretur, hvor man møder forskellige skilte. Svarer man rigtigt, bliver man belønnet med snacks til køreturen eller lir til bilen. Svarer man forkert, kan det være, at politiet dukker op i bakspejlet.Til slut afgøres det, om man er en skiltekonge eller en skiltenar, og man kan dele ens resultat på de sociale medier - hvis man tør.Interesserede kan tage skiltetestenDet har vi gjort her på transportnyhederne.dk. Første gang blev vi med seks rigtige ud af ni kåret som skiltegreve - anden gang med ni rigtige ud af ni som konge.Vi vil for at klappe os selv lidt på skuldrene over første forsøgs resultat pege på, at fejlene ikke var i den grove ende - snarere tvært i mod. Vi var lidt for forsigtige.Interesserede kan se en oversigt og forklaring over færdselstavler- At forstå vejskiltene handler helt grundlæggende om din egen og dine medbilisters sikkerhed på vejene. Derfor har vi valgt en kampagne, som på en sjov måde hjælper dig til at huske skiltenes betydning. Vi håber, at familie, venner og kollegaer over hele landet tager testen og deler deres resultater uanset, hvordan det går, og giver plads til lidt venskabeligt drilleri, siger Niels Tørsløv, der er trafikdirektør i Vejdirektoratet.Både FDM, Rigspolitiet og Dansk Kørelære-Union har været med til at designe testen og udvælge skiltene.- Det er vigtigt at kende færdselstavlerne og ikke mindst være opmærksom på dem, når man kører. Det er afgørende for at køre sikkert og samtidig undgå bøder. Politiet opfordrer derfor alle til at genopfriske færdselstavlerne ved hjælp af Vejdirektoratets kampagne, siger Erik Terp, der er chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Det er afgørende for trafiksikkerheden og for fremkommeligheden, at bilisterne forstår færdselstavlerne korrekt. Uanset om man er ny eller erfaren bilist, så kan det være en god og sjov øvelse at teste sig selv i færdselstavlerne, da nogle tavler erfaringsmæssigt volder bilisterne større problemer end andre, siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent fra FDM.- Heldigvis er hovedparten af de danske bilister dygtige til at genkende skiltene. Men vores forståelse af nogle skilte kan stadig blive bedre. Det gælder for eksempel skilte i byzonen, som man måske ikke ser så tit. Derfor sætter vi fokus på dem med denne kampagne, siger René Arnt, der er formand for Dansk Kørelære-Union.