SAS’ Aalborg-Oslo rute er lettet

Mandag 27. marts 2017 kl: 12:38

Direktør for Public Affairs og Infrastruktur i SAS, Lars Wigelstorp Andersen, og Aalborg Lufthavns direktør, Søren Svendsen, klippede den røde snor og indviede ruten mellem Aalborg og Oslo.

Af: Redaktionen SAS’ nye rute mellem Aalborg og Oslo blev officielt indviet af direktør for Public Affairs og Infrastruktur i SAS, Lars Wigelstorp Andersen, Aalborg Lufthavns direktør, Søren Svendsen og de rejsende, der som de første kunne gå ombord på SAS-flyet til Oslo.- En direkte rute mellem Aalborg og Oslo har længe været et ønske, da der er et stort potentiale i at imødekomme et stigende behov fra erhvervslivet såvel som fritidsrejsende, der ønsker en nemmere og hurtigere forbindelse til og fra Oslo og Norge i det hele taget. SAS er derfor glade for samarbejdet med Aalborg Lufthavn, og vi ser nu frem til at kunne flyve mange danske og norske rejsende mellem Aalborg og Oslo, sagde Lars Wigelstorp Andersen.I Aalborg Lufthavn har de store forventninger til SAS’ fem ugentlige afgange til Oslo. Den øgede frekvens og tilgængelighed vil styrke fleksibiliteten i erhvervslivet og fremme turismen i Nordjylland.- Med samarbejdet mellem VisitNordjylland, Aalborg Lufthavn og det nyoprettede in-coming bureau, står turismesektoren i det nordjyske klar til at tiltrække og tage imod de norske turister, der præsenterer et stort marked, siger lufthavnsdirektør, Søren Svendsen.