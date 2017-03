Københavns nye Cityline får plads til mange flere

Mandag 27. marts 2017 kl: 12:29

MAN leverer 37 plus 4 nye Cityline-busser

Fakta om Cityline-konceptet

5A er nordens travleste buslinje med omkring 20 millioner årlige passagerer. Med lanceringen af linje 5C forventes en passagervækst på 5 procent, hvilket svarer til ca. 1 million passagerer årligt. Til sammenligning havde Københavns Lufthavn 29 millioner passagerer i 2016

Det forventes, at 5C kan transportere op til 2.200 passagerer pr. retning pr. time. I dag transporterer linje 5A ca. 1.500 passagerer pr. retning pr. time

Cityline på 5C er bestilt og betalt af Herlev Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Kommunerne har samtidig investeret i at opgradere stoppestederne med nye læskærme og digital trafikinformation. Derudover har kommunerne investeret i nogle større anlægsprojekter, som for eksempel endestationen ved Herlev Hospital, og på at skabe bedre fremkommelighed ved Frederikssundsvej

Der er samlet investeret 185 millioner kroner i Cityline

Den forlængede rute mellem Herlev Hospital og Lufthavnen er på 22,8 km og på 22,3 den anden vej

Forventet antal kørte kilometer pr. hverdag: 8.883 km

Fakta om busserne på nye Cityline

MAN Lion’s City GL CNG Længde: 18,75 meter, bredde: 2,5 meter, højde: 3,37 meter

Vægt: Egenvægt 17.965 kg, totalvægt 28.000 kg

Antal busser: 37 plus fire reservebusser

Motor: 12,8 liters Euro 6 gasmotor på 310 hk Moment: 1.250 Nm

Brændstofforbrug: 46,4 kg/100 km ved en gennemsnitshastighed på 18 km/t

Støj - ude: 72,5 dB(A) - Movias krav for nye busser er maksimum 76 dB(A)

Støj - inde: 69,5 dB(A) - Movias krav er maksimum 72 dB(A)

Af: Redaktionen Cityline - Linje 5C - er trafikselskabet Movias BRT-koncept, som byder på mere plads, renere miljø og nemmere rejse for deomkring 20 millioner passagerer, der årligt tager med en af busserne på den centrale linje i Hovedstaden.De nye busser på Cityline er længere, end de nuværende på Linje 5A. Dee har plads til 147 passagerer mod de 82, der er plads til i hver bus i dag. Den ekstra plads vil især kunne mærkes i myldretiden.Busserne på Cityline er også mere miljøvenlig, da busserne kører CO2-neutralt på biogas og udleder 72 procent mindre NOx og 33 procent færre partikler end de nuværende busser. De støjer også væsentligt mindre.De nye busser, der er leveret af MAN Truck & Bus, har bredere og flere døre, der åbner og lukker hurtigere, når man trykker på en knap på siden af bussen lige som i S-togene. Det gør nemmere at komme hurtigt ombord og gør rejsetiden mere effektiv. På dele af ruten kører Cityline også i eget spor, så busserne kan komme hurtigt gennem trafikken og forbi bilkøerne. Sammen med større vinduespartier, som skaber mere lys og luft, bidrager det til en mere behagelig rejseoplevelse.- Vi spilder dagligt tusindvis af timer i trafikkøer. Det koster samfundet milliarder hvert år. Cityline er det første BRT-lignende koncept i Danmark, som med enkle, effektive og relativt billige midler forbedrer rejsetiden og reducerer trængslen. Cityline er skabt til at udnytte vejene bedre, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen og fortsætter:- I tæt samarbejde med Herlev, Tårnby og Københavns Kommuner har Movia i flere år arbejdet på at få Cityline-konceptet ud på gaden. Arriva, som har vundet kontrakten, har leveret busser som sætter et meget højt niveau for miljøvenlig busdrift. Så vi er alle meget spændte på at præsentere det helt nye koncept for passagererne.Linje 5C forlænges fra Husum Torv til Herlev Hospital, så man kan komme direkte til Herlev Hospital fra Nørrebrograde og Frederikssundsvej uden at skulle skifte. Linje 5C får også forbindelse til den kommende letbane langs Ring 3. Endelig skifter busserne farve både inde og ude til den klare turkise farve, som kendetegner Cityline-konceptet.En ændring i lydtrykket på 3 dB(A) opfattes som henholdsvis en fordobling/halvering af støjen.