Vinderen af Årets Opbygning 2017 har solgt otte eksemplarer

Mandag 27. marts 2017 kl: 11:45

God teknik haves - administrativ fleksibilitet efterlyses



Af: Redaktionen 2CONnect sejrede foran en meget praktisk og funktionel ladopbygning med dobbeltbund til varebiler fra Vandborg Karosserifabrik samt en meget miljøvenlig distributionslastbil bestående af en Scania P 320 hybridlastbil med et Thermo King Cryo Tech køleanlæg på en 22 pallers kølekasse fra Schmitz Cargobull.- Vi er selvfølgelig både stolte og glade over titlen som Årets Opbygning 2017, siger Broshuis Scandinavia’s danske salgsdirektør Preben Jensen-Holm til transportnyhederne.dk.Han har arbejdet i snart to år på at udbrede 2CONnect-konceptet i Danmark, og der er indtil nu solgt otte sæt til danske containertransportører.- Med 2CONnect-konceptet kan vi effektivisere containertransporterne til gavn for driftsøkonomi, effektivitet og miljø, siger Preben Jensen-Holm, der forventer, at sejren i Årets Opbygning-konkurrencen vil give så meget synlighed og omtale, at der er basis for yderlig udbredelse af konceptet.- Vi har en rigtig god teknisk løsning, men vi skal have forbedret administration og papirgang omkring godkendelsesprocedurer og fleksibiliteten omkring sammenkobling af de forskellige moduler. Som det er nu, skal der separate G-erklæringer på hvert enkelt sæt chassisser, og hvis en kunde køber flere sæt, skal samtlige moduler påføres hver enkelt G-erklæring. For at forbedre fleksibiliteten ville det være optimalt, hvis man kunne kombinere de forskellige enheder på tværs af de forskellige G-erklæringer, så det er noget vi skal have kigget på, siger Preben Jensen-Holm.Han går nu i gang med et forstærket fremstød for 2CONnect til de danske containertransportører, og han forventer, at titlen som Årets Opbygning vil hjælpe med at styrke salget.Det var et dommerpanel bestående af Hans Bruun fra AutoBranchen Danmark, Mark Kristensen fra Tage Kristensen A/S, Bill Sørensen fra J. Buhl & Sønner A/S, Jesper B. Nielsen fra Transportmagasinet, Finn Bjerremand fra DTL, Thomas Krebs fra SKAD og tidligere vognmand Ole Skovlund, der i samarbejde med de besøgende på Transport 2017 stod bag kåringen af 2CONnect-konceptet som vinder.Broshuis Scandinavias danske salgsdirektør Preben Jensen-Holm med det synlige bevis på sejren i konkurrencen om ”Årets Opbygning 2017”Interesserede kan læse mere om konceptet her: