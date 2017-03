Transportministeren vil erstatte nogle af politiets fotovogne med fast fartkontrol

Mandag 27. marts 2017 kl: 11:37

Fakta

Fotovogne er biler udstyret med et kamera, der fra vejsiden fotograferer alle forbipasserende, der kører for stærkt. Fotovognene betjenes af uddannet personale. Fotovogne bruges til at foretage ikke-skiltet (uvarslet) hastighedskontrol på forskellige, udvalgte strækninger

Fastmonteret ATK (stærekasser) er standere, der er opstillet permanent på bestemte lokaliteter. I pilotprojektet foreslås anvendt såkaldt stationær punkt-ATK, hvor stærekassen fotograferer forbipasserende, der kører for stærkt det pågældende sted - for eksempel ved et vejkryds

Siden indførelsen af fotovognene i hastighedskontrollen har der i den offentlige debat været sat spørgsmålstegn ved, om fotovognene i tilstrækkelig grad lever op til målsætningen om, at kontrollen skal udføres med det formål at forbedre færdselssikkerheden

VLAK-Regeringen har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe, der har set på, om der kan være færdselssikkerhedsmæssige fordele ved at benytte fastmonteret ATK (stærekasser) ved siden af politiets øvrige hastighedskontrol

Pilotprojektet indebærer, at foreløbig 20 af kameraerne fra fotovognene monteres i stærekasser. Hvis erfaringerne fra pilotprojektet er positive, vil der kunne overføres yderligere kameraer fra fotovognene til stærekasser

Af: Redaktionen Ifølge en ny rapport, som rVLAK-Regeringens arbejdsgruppe om anvendelsen af fastmontreret hastighedskontrol har offentliggjort, opnås den bedste fartkontrol sandsynligvis ved at kombinere brugen af mobile fotovogne med fastmonterede stærekasser på særligt trafiksikkerhedsbelastede strækninger.Rapporten peger også på, at en række andre europæiske lande har positive erfaringer med, at bilisterne sætter farten ned det pågældende sted, når der er permanent fartkontrol - også næste gang, de passerer stærekassen med kameraet.Ole Birk Olesen vil på baggrund af rappporten sætte et pilotprojekt i gang, hvor 20 af kameraerne fra politiets mobile fotovogne bruges til at opsætte 20 fastmonterede stærekasser på farlige strækninger. Der vil blive skiltet i god tid før alle stærekasserne, så trafikanterne ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt.- På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er jeg ikke i tvivl om, at vi skal gentænke den måde, vi bruger automatisk fartkontrol. Udenlandske erfaringer viser jo, at en kombination af den mobile kontrol med fotovogne og den stationære kontrol - det vi i daglig tale kalder stærekasser - giver den bedste fartkontrol, siger Ole Birk Olsen og fortsætter:- Hvis det som forventet viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt, nemlig den at folk letter foden fra speederen på farlige strækninger, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser.Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger, hvor der typisk sker flest uheld i Danmark. De pågældende kommuner med de særligt udsatte vejstrækninger kan byde ind med et ønske om at få opsat stærekasser, og Vejdirektoratet vil på baggrund heraf sammen med Rigspolitiet tage stilling til, hvor stærekasserne opsættes. VLAK-Regeringen vil starte med at sætte ind med stærekasser på de vejstrækninger, som Vejdirektoratet anbefaler.- I tilrettelæggelsen af pilotprojektet vil vi have fokus på, at stærekasserne opstilles der, hvor der erfaringsmæssigt sker flest ulykker, og hvor den forebyggende effekt af stærekasserne derfor må forventes at være allerstørst, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:- Der skal nemlig ikke herske tvivl om, at hastighedskontrollen skal ske med det formål at forebygge ulykker - og ikke at skovle penge ind i statskassen.Det var SR-regeringen, der i sin tid valgte at indkøbe flere mobile fotovogne, der kræver uddannet personale frem for at indkøbe stærekasser, som opstilles permanent på bestemte lokaliteter. Arbejdsgruppen bag den ovennævnte rapport peger på, at Danmark med fordel kan indrette fartkontrollen ligesom i Sverige, hvor mobile fotovogne kombineres med stærekasser.- Jeg er mest optaget af, at vi sikrer de bedst mulige forudsætninger for at forbedre trafiksikkerheden, og at vi samtidig får så meget som muligt ud af de eksisterende 100 kameraer i fotovognene, som blev indkøbt under SR-regeringen. Jeg synes, at vi her har fundet en god løsning, der kan opskaleres, hvis effekterne af stærekasserne som forventet viser sig at være positive, siger Ole Birk Olesen.