- Ny forskning skal sikre friskere luft i storbyerne

Mandag 27. marts 2017 kl: 09:46

Innovationsfonden: 19 millioner kroner

Samlet budget: 28 millioner kroner

Varighed: 4 år

Officiel titel: (ProNOx) Produktion af form styrede titandioxid materialer til forbedret NOx emission kontrol



Konsekvenserne af luftforurening kan være svære at gøre op. Miljøministeriet har tidligere estimeret, at 3.400 danskere hvert år dør som følge af luftforurening

En af synderne i denne sammenhæng er kvælstofoxider - NOx’er - som man derfor forsøger at fjerne fra røg og udstødningsgasser, inden de bliver en del af den luft, mennesker, dyr og planter skal leve i

Formålet med projektet ProNOx er at forbedre denne rensningsproces, så den ikke kræver så høje temperaturer, som det er tilfældet i dag. Efterhånden som motorer bliver mere energieffektive, udvikler de mindre varme, og det er netop varmen som normalt sikrer katalysatorernes luftrensende effekt

Det er især luftmiljøet i storbyer, at projektet sigter efter at forbedre

​Samtidig kan man fastholde jobbene i den tilbageværende danske produktionsindustri, fordi man kan leve op til kravene for udledning af kvælstofoxider

Af: Redaktionen - Ukontrolleret luftforurening slår mennesker ihjel hver dag over hele verden, ikke mindst i udviklingslandenes enorme storbyer. Bedre katalysatorer kan være en afgørende del af løsningen. Dette projekt vil udvikle katalysatorer i en klasse for sig selv ved at kombinere to verdensledende forskningsgrupper inden for materialer og Topsøes dybe indsigt i katalyse, siger Kurt Agerbæk Christensen, der er senior general manager i Haldor Topsøe.De mest effektive katalysatorer fjerner giftige kvælstofoxider - NOx’er - ved hjælp af nanopartikler, der har form som krystaller. Netop formen på krystallerne spiller en afgørende rolle for, hvor effektive nanopartiklerne er til at rense røg for kvælstofoxider. Forskerne mener, at de ved at designe krystallerne vil kunne forbedre renseevnen med 30 procent.Projektet er et samarbejde mellem to forskningsgrupper ved iNANO Aarhus Universitet, ledet af professor Bo Brummerstedt Iversen og lektor Jeppe Lauritsen, og ingeniør-virksomheden Haldor Topsøe. Sammen vil de udnytte den nyeste forskning til at designe den optimale form og størrelse af titandioxid-nanopartikler i et tæt samspil mellem syntese, karakterisering og test.Bo Brummerstedt Iversen er professor i uorganisk materialekemi og arbejder herunder med keramiske materialer såsom titandioxid. Hans gruppe har over en 10-årig periode udviklet stor ekspertise inden for produktion af nanopartikler ved hjælp af superkritisk flow-syntese, der er en vådkemisk metode, som udnytter væsker ved høje temperaturer og tryk. Herudover råder gruppen over udstrakte faciliteter til karakterisering af materialer med hensyn til deres atomare struktur såvel som deres egenskaber. Dette vil være essentielle værktøjer for udviklingen af nano-titandioxid i projektet.Jeppe V. Lauritsen er lektor ved iNANO ved Aarhus Universitet og forsker i eksperimentel overfladefysik. Forskningsgruppen bruger en række kraftfulde karakteriseringsteknikker til at forstå kemiske processer på overflader, heriblandt skanningprobemikroskopi, der i dette projekt vil blive brugt til at afbilde katalytisk aktive titandioxid-overflader med atomar opløsning.Haldor Topsøe er verdensledende inden for katalyse og overfladeteknologi. Virksomheden er dedikeret til at hjælpe sine kunder til at opnå optimale resultater ved at få det bedste ud af processer og produkter med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og på den mest ansvarlige måde. Haldor Topsøe er en global organisation med fabrikker, regionale kontorer og ingeniøraktiviteter over hele verden. Virksomheden har cirka 2.600 ansatte.