Vognmand fra Sjælland købte udstillingsbil i Jylland

Søndag 26. marts 2017 kl: 20:36

Scania-salgskonsulent Anders Andreassen og vognmand Bo Skjødt fra BLS Transport i Greve gav hinanden håndslag på købet af en sort Scania S580 med V8-motor.

Af: Redaktionen Den sorte V8'ér er opbygget med lækre finesser, som eksempelvis dobbelte Scania-baglygter, trekanter imellem skærme med opbevaringsrum og markeringslys, tre markeringslygter integreret i begge sider, lange blanke horn på taget og rustfri vandtank.Indvendig er den nye Scania R 580 udstyret med to premium-stole i sort V8-læder, V8-rat, to køjer, udtrækbar underkøje, to køleskabe, DAB-infortainmentsystem med syv-tommer skærm og fire luksushøjtalere, navigation, Bluetooth og meget mere.Sikkerhedsudstyret i bilen omfatter de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem er der monteret ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende. Der er endvidere airbags i både rat og i førersiden.







Lastbilen er opbygget hos Scanias opbygningsafdeling i Vojens.





