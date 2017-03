Svensk lastbil fik monteret dansk kran

Søndag 26. marts 2017 kl: 20:28

Af: Redaktionen Der er tale om en Scania R560 6x4 trækker opbygget med HMF 6020-kran- Den tre-akslede trækker er udstyret med opticruise, aircooler på taget, alu fælge, retarder, klimaanlæg, oliefyr med mere.Med en kort leveringstid og den rigtige opbygning tog det ikke Eigil Jensen A/S i Billund lang tid at beslutte sig for at købe den tre-akslede trækker opbygget med kran, da der skulle tages fat med ekstra krankørsel for en af firmaet faste kunder.Entreprenørfirmaet Eigil Jensen Billund A/S råder over 17 lastbiler selv, som består af trækker og forvogne med/uden kran.Den nye Scania R560 kran-trækker er firmaet hidtil største kran, og det bliver chauffør Per Mols, som fremover skal køre med trækkeren.















Ud over egen biler, er også en del indlejede vognmænd, der kører for Entreprenør firmet Eigil Jensen Billund A/S. Virksomheden startede i år 1975 og drives i dag af direktør Kim Jensen. For 10 år siden kom kørselsleder Tom Christensen med i firmaet. Han står for indkøb og disponering af køretøjerne.

