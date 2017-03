Transportmessen var også prisværdig

Af: Redaktionen For tredje gang blev den prestigefyldte pris Årets Opbygning, der sætter fokus på innovative løsninger, materiellet, fagligheden og det funktionelle, uddelt. Tre nominerede var med i opløbet, og sejren gik til 2CONnect fra Broshuis Scandinavia, der er den første af sin slags set i Norden. Det nytænkende to-i-en chassis imponerede dommerpanelet, blandt andet fordi den giver en række miljøfordele, da der spares brændstof og mindskes CO2-udledning.





- Vi er super glade for, at både juryen og publikum har stemt på os, og at de har kunnet se fordelene ved 2CONnect. Fordelen er jo især kombinationen af to sættevogne, hvor der altså spares et køretøj. Vi håber, vi kan få mere salg ud af det, og det tror vi, vi kan. Den har jo kun kørt i Danmark i et år, sagde salgsdirektør i Broshuis Scandinavia, Preben Jensen-Holm, da han modtog prisen.





Det var et dommerpanel bestående af Hans Bruun fra AutoBranchen Danmark, Mark Kristensen fra Tage Kristensen A/S, Bill Sørensen fra J. Buhl & Sønner A/S, journalist og redaktør Jesper B. Nielsen fra Transportmagasinet, konsulent med speciale i transportmateriel Finn Bjerremand fra DTL - Danske Vognmænd, Thomas Krebs fra SKAD og tidligere vognmand Ole Skovlund, der i samarbejde med de besøgende på Transport 2017 kårede Broshuis Scandinavia som vinder.







Show Truck Award

Også prisen for Skandinaviens flotteste lastbil, Show Truck Award, blev uddelt i forbindelse med transportfesten. Dommerne har på Transport 2017 vurderet de 19 opstillede kandidater. Lastbilerne er blevet bedømt af både et dommerpanel samt de besøgende på transportmessen, hvor alle kandidater har været udstillet på Landsskuepladsen bag messehallerne. Konkurrencen blev afgjort af dommere og publikum i fællesskab ud fra følgende fem kategorier: lakering, kabine, udvendigt udstyr, rengøring/polering samt publikumsstemmer. Med sin gyldne Scania R580 fra 2015 vandt Berthon Jönsson fra Berthons Transport och Emballage AB.







Talenterne hyldet

Også transportens talenter blev hyldet til Transport 2017, hvor Chaufførmesterskaberne blev afholdt. Lørdag aften blev priserne uddelt. Her blev Henrik Mikkelsen kåret til Danmarks Bedste Chauffør. Vinderen af DM for Transportlærlinge i lager blev Benjamin Z T Rasmussen fra Pantom A/S, mens vinderen af DM for Transportlærlinge i chauffør blev Jonas Rasmussen fra Johannesen Kran og Maskintransport.





Transport 2017 var Skandinaviens største indendørs fagmesse for transportbranchen, fandt sted i MCH Messecenter Herning fra 23.-25. marts 2017, hvor messen blev besøgt af 25.649 personer.









