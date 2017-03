Chauffør fik sig en overraskelse

Søndag 26. marts 2017 kl: 20:15

Af: Redaktionen Chauffør Allan Lange (tv) er netop blevet overrasket med en ny Scania R 500 af sin vognmand Teddy C. Tiufkær. Her siger salgskonsulent Jes Cramer Petersen tillykke til chaufføren.Vognmand Teddy C. Tiufkær kører på 16. år sin vognmandsvirksomhed og har i forvejen fem Scania’er, som kører i Danmark og udlandet.Chauffør Allan Lange har kendt Teddy i mange år og har kørt som chauffør hos ham det seneste halve år.- Jeg er rigtig glad for min nye R 500 og også ret overrasket over motorvalget, siger Allan Lange.Beslutningen om investeringen i en R 500 er lidt overraskende, for Teddy C. Tiufkær sværger normalt til Scania’er med V8-motorer. Men efter at have haft en R 500 demobil på prøve i ti dage var både vognmand og chauffør overbevist. Demobilen kørte 300-400 meter længere pr. km /l end den nyligt indkøbte R 580 med V8-motor.- Jeg kan jo ikke bare overse det faktum, at den seks-cylindret motor kørte så meget længere på literen. Det er jo en besparelse, der slår igennem på bundlinjen, siger Teddy C. Tiufkær.- Jeg tænker meget på at køre brændstoføkonomisk i det daglige, så jeg er rigtig glad for valget, siger Allan Lange.Den nye lastbil skal køre med stykgods, tip-sættevogne, special-transporter med mere. Den er udstyret med luftforskydelig skammel, retarder og Scanias automatiske gearkasse Opticruise.Den skal nu færdigopbygges med to-strengs hydraulik, fuld alu-dørk og skab i højre side med el-opluk hos Scania i Frederikssund.Sikkerhedsudstyret i bilen omfatter de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem, har Teddy C. Tiufkær investeret i ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende.Indvendig er den nye Scania R 500 topudstyret med to Premium stole i sort læder og ventilation, DAB-infortainmentsystem med syv-tommer skærm, navigation, Bluetooth og dobbeltspole-højtalere. Alle spejlene er elektrisk opvarmet og kan justeres elektrisk. Desuden er der køleskab, klimaanlæg med integreret aircooler og motorkabinevarmer.Teddy C. Tiufkær har tilkøbt en skræddersyet serviceaftale og vil fremover blive kontaktet af Scania-værkstedet, når lastbilen har behov for service. Det kan værkstedet afgøre ved hjælp af de data, der kommer ind via den Communicator-boks, der er monteret i lastbilen. Teddy C. Tiufkær har også købt en udvidet drivlinedækning, der gælder i ti år.