Transportmesse med tre dage sluttede bedre end messe med fire

Søndag 26. marts 2017 kl: 20:00

Af: Redaktionen I løbet af torsdag, fredag og lørdag besøgte 25.649 gæster Transport 2017 i MCH Messecenter Herning, hvor 325 udstillere viste lækkerier frem for transportfolk. Ifølge MCH Messecenter Herning skabte de mange gæster tilfredshed i hallerne, hvor især lastbilimportørerne, som alle syv var repræsenteret på messen, var meget begejstrede.





- Vi har haft en fantastisk messe. Der har været sort af mennesker hele tiden, og vi har haft god dialog med både beslutningstagere, chauffører og branchen som helhed, så vi er meget tilfredse, sagde Mikael Voigt, produkt- og marketingchef hos Mercedes-Benz Danmark A/S, som blandt andet oplevede god interesse for deres højresvingsassistent, som skal minimere højresvingsulykker, samt deres nye brand inden for mindre lastbiler, Fuso.





Også hos MAN Truck & Bus Danmark A/S var der optimisme efter messen, hvor gæsterne især tog godt i mod MAN’s to nye varebiler.





- Der har været stuvende fuldt på vores stand, og selvom vi altid vægter kvalitet fremfor kvantitet, så har vi svært ved at få armene ned over den gode interesse, der har været for vores varebiler. Helt generelt har vi haft en skøn messe med gode møder og mange beslutningstagere, siger Claus Lindholm, der er markedskommunikationschef hos MAN Truck & Bus Danmark A/S.







Den positive tone nikkede de også genkendende til hos DAF Trucks Danmark A/S, hvor travlheden også var til at mærke:







- Det har været en ekstremt god messe med mange seriøse kunder. Der har været mange flere kunder forbi vores stand end i 2015, og folk har været langt mere optimistiske. Vi har afsluttet handler og fået en masse at arbejde videre med for vores sælgere, så vi har haft tre gode dage, siger Rita M. Hansen, der er marketingchef hos DAF Trucks Danmark A/S.







Transport 2019 er sat i kalenderen

Transport 2017 bød på alt fra lastbiler, busser og varebiler til it, uddannelse og finansiering.





- Det har været en stor succes for os at være med på transportmessen. Vi har fremvist nyheder og mødt både nuværende og nye kunder, så vi har allerede planlagt, at vi skal med på messen igen i 2019, sagde Martina Möller, der er managing director for Jungheinrich Danmark A/S, som blandt andet havde en ny gaffeltruck med litium ion-batteri med på messen.







Reservedelsleverandøren Besko A/S vil også vende tilbage, når Transport 2019 bliver afholdt i dagene 21. - 23. mrts.





- Vi kommer helt sikkert igen. Relationspleje betyder meget for os, og vi vil naturligvis gerne vise både vores kunder og branchen, at vi er til stede. Stort set alle vores kunder har været forbi vores stand, så på den baggrund har messen været en succes for os, siger Søren Fredslund, der er marketingchef hos Besko A/S.





Hos ledelsen i MCH er der glæde efter de tre messedage.









- Målet med transportmessen er i tæt samarbejde med branchens aktører at skabe en messe, der inspirerer og skaber kontakter. En messe, der er turen og tiden værd. Derfor glæder jeg mig over de positive tilbagemeldinger fra både udstillere og besøgende, og jeg er taknemmelig for, at hele branchen har været med til at forme og udvikle en stærk transportmesse med høj faglig kvalitet og en rigtig god stemning, siger administrerende direktør i MCH A/S, Georg Sørensen.





Transport 2017, der var Skandinaviens største indendørs fagmesse for transportbranchen, fandt sted i MCH Messecenter Herning fra 23.-25. marts.







Transport 2015 blev besøgt af 22.068 personer, mens Transport 2017 blev besøgt af 25.649 personer.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.