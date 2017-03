Vognmand køber tre-akslet trækker på transportmesse

Fredag 24. marts 2017 kl: 17:49

Vognmand Rene Bergh og Scania salgskonsulent Jes Cramer-Petersen (th.) har netop underskrevet aftale om køb af ny Scania S 500 Ecolution.

Af: Redaktionen Rene Bergh, der har været selvkørende vognmand i de seneste fem år, kører kemikalier i tank for virksomheden Skanol. Den nye tre-akslede 6x2-trækker med det automatiske opticruise-gearskifesystem skal derfor opbygges med aludørk, kemikaliekompresser, skab bag sideskørt i højre side med el-opluk og 220 volts omformer. Den er bliver blandt andet udstyret med alufælge for at øge nyttelasten.Indvendig er den nye Scania S 500 udstyret med to premium-stole i sort læder og ventilation, DAB-infortainmentsystem med 7-tommer skærm, navigation, Bluetooth og dobbeltspole højtalere. Alle spejlene er elektrisk opvarmet og kan justeres elektrisk. Desuden er der køleskab, klimaanlæg med integreret aircooler og motorkabinevarmer.Rene Bergh har tegnet en skræddersyet service- og reparationsaftale, hvor Scania indkalder lastbilen, når den har behov for det i stedet for det periodiske eftersyn. I aftalen er der endvidere en udvidet drivlinedækning, som gælder i 10 år.- Jeg har valgt en Ecolution-model, da jeg ikke kan se, hvorfor jeg ikke skulle, når der er så meget brændstof at spare, siger Rene Bergh.Det er Scania i Frederikssund, der skal stå for opbygningen.- Jeg har et mangeårig samarbejde med værkstedet i Frederikssund, og jeg er virkelig glad for at komme der, påpeger Rene Bergh.





Den nye trækker er udstyret med sporassisten (LDW - Lane Departure Warning), automatisk nødbremsesystem (AEB) og adaptive cruisecontrol (ACC).













