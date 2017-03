DSB sætter IC4-tog i gang igen

Fredag 24. marts 2017 kl: 17:34

Af: Redaktionen - Jeg er glad for, at vi fra mandag kan tage de første skridt til at få den normale køreplan tilbage til vores kunder, siger Anders Egehus, der er driftsdirektør i DSB.Togsættene vil blive sat trinvist i drift, og der vil derfor også i en kortere periode være ændringer til den normale køreplan. Det betyder i første omgang, at der fra mandag 27. marts igen kører IC4 tog som myldretidstog på strækningen mellem Aarhus og Fredericia. Fra onsdag 29. marts udvides driften med regionaltog mellem Aarhus, Fredericia og Esbjerg, ligesom X-lyn morgenafgangen fra Aarhus og Odense til København igen vil køre.- Vi har nu fået skabt en midlertidig løsning, der sikrer, at det ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, hvis vi oplever nye tilfælde med løse hydraulikpumper, siger Anders Egehus, driftsdirektør i DSB.Hydraulikpumperne sikres med en wire og der gennemføres overvågning og hyppigere inspektioner af togsættene.- Vi arbejder fortsat med at skabe en permanent løsning, så hydraulikpumperne ikke går løs. Men i første omgang har vores fokus været at få IC4-togene sikkert på skinnerne igen til gavn for vores kunder, siger Anders Egehus.DSB vil snarest muligt melde ud, hvornår der igen køre IC4-tog på de øvrige berørte strækninger.