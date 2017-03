Bussen er lang og har plads til over 140 passagerer

Fredag 24. marts 2017 kl: 12:44

Af: Jesper Christensen MAN-bussen er usædvanlig på flere områder. Den kan have 37 siddende og 110 stående passagerer, som kan komme lidt hurtigere ind og ud af bussen, fordi de elektrisk betjente døre åbner to sekunder hurtigere end luftbetjente.









Den er også forsynet med lange og meget smalle informationsskærme, der viser, hvor bussen sammen med 40 andre af samme slags skal køre på den hurtige hovedstadslinie Linje 5A, der snart ændrer navn til 5C.









Ser man lidt nøjere på fronten, ser man, at den ikke er helt som på andre MAN-busser. Det er rigtigt, for det er en Neoplan-front, fordi bussen skal have lidt tog-præg, fordi den skal betjene Linje 5A, der på årsbasis har 19 millioner rejsende.













