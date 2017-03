Vognmandsorganisation fastholder fokus på varebiler

Fredag 24. marts 2017 kl: 12:22

Af: Redaktionen - Det giver meget unfair konkurrence, når varebilerne kan køre rundt og konkurrere på et helt ureguleret marked. Vi ønsker, at der kommer mere styr på den del af branchen, siger underdirektør i DTL, Ove Holm. Han er chef for DTL’s erhvervspolitiske afdeling og arbejder både på national og internationalt plan for at skabe mere ordnede forhold på transportmarkedet for varebiler.- Vi deltager netop nu i den varebilsgruppe, som et flertal i Folketinget pålagde daværende transportminister Hans Christian Schmidt at nedsætte for at komme med forslag til regler på transportmarkedet for varebiler.DTL er blandt andet repræsenteret i varebilsgruppen af administrerende direktør Thomas Jensen fra Rødekro Kurér. Gruppen skal inden sommerferien komme med en rapport, der skal munde ud i konkrete forslag til regler i branchen. Et flertal i Folketinget ønsker at fremsætte konkrete lovforslag på området i løbet af efteråret.- Vi prøver at påvirke regeringen i den rigtige retning, men det er op ad bakke, siger Thomas Jensen og fortsætter:- Desværre føler vi, at den nuværende transportminister Ole Birk Olesen ikke har tilstrækkeligt fokus på området, men vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at skabe ordnede forhold i transportbranchen for varebiler.