Årets Truckfører blev hædret

Fredag 24. marts 2017 kl: 08:29

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vinderen blev Lars Scheil, der beviste, at han er Danmarks Bedste Truckfører. Det er UC Holstebro i samarbejde med en række andre transportskoler, der står bag prisen. Prisen blev overrakt ved Jungheinrich Danmark A/S's stand.I forbindelse med Årets Transportfest lørdag aften findes vinderen af Årets Opbygning, vinderen af Show Truck Award, der er prisen for Skandinaviens flotteste lastbil, samt vinderne af Chaufførmesterskaberne og DM for transport- og lagerlærlinge.