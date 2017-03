- Tre opbygninger er nomineret til Årets Opbygning

Fredag 24. marts 2017 kl: 08:25

Af: Redaktionen Årets opbygning sætter fokus på innovative løsninger, materiellet, fagligheden og det funktionelle.





Det er udstillerne på Transport 2017, der frem til midt i marts har kunnet tilmelde deres opbygninger. Herefter har det været op til dommerne at vurdere hver enkelt løsning. Den sidste dommervurdering fandt sted torsdag eftermiddag og aften, hvor dommerne var rundt på messen for at se nærmere på de 38 kandidater og udvalgte de tre nominerede.



Vandborg Karosserifabrik A/S

KH OneStop A/S

Broshuis Scandinavia

Besøgende kan stemme

er nomineret med sin opbygning, et modulbaseret lad tiltænkt entreprenører, håndværkere og servicefolk.- Vi har fokus på segmentet 3.500 kilo biler som varevogn. Vi ville være smarte og lave et helt nyt koncept med fokus på funktionalitet, vægt og design og tænke på surringsmulighederne. Vi har lavet et lad, der er stærkt konkurrencemæssigt på grund af sin vægt, siger ejer Michael Gade Nielsen og bliver suppleret af medejer Søren Nielsen.- Vi udnytter ladets spildplads og bruger det til opbevaring af koste, skovle og værktøj. Desuden har vi tyverisikret ladet for at undgå, at ting bliver stjålet, når bilen holder i byerne, siger Søren Nielsen.er nomineret for sit køleanlæg uden dieselmotor.- Vi har taget en kølebil med, som kan leve op til de krav, der stilles inden for natdistribution. Det unikke er, at den kan levere varer støjfrit i ydertimerne. Det gøres ved hjælp af en Scania Hybrid lastbil og et Thermo King Cryo Tech køleanlæg. Med de to ting tilsammen kan vi levere varer til storbyer støjsvagt. Det særlige er, at køleanlægget har fuld kølekapacitet, men er uden støj og uden dieselmotor, siger Kristian Hansen, salgschef i KH OneStop A/S.er nomineret for sit to-i-en chassis 2Connect.- 2Connect er to sættevogne, som er sat sammen i én, således at man kan køre til to uafhængige steder for at læsse på og læsse af. Fordelen for transportfirmaerne er jo, at det er hurtigt at arbejde med, når de er på terminalen, så kan de tage to containere med i stedet for kun én. Vi kan desuden komme op på det store vogntogsnet, altså 56 tons vogntogsnettet. Fordelen er, at du kører med en større totalvægt, der spares en trækker, du kører med en bil mindre, og du behøver kun én chauffør, siger salgsdirektør i Broshuis Scandinavia, Preben Jensen-Holm.Indtil lørdag aften kan de besøgende på Transport 2017 afgive deres stemme på Årets Opbygning. Lørdag aften kåres vinderen ved Årets Transportfest, som på festlig vis afrunder de tre messedage. De tre nominerede kan sammen med de øvrige indstillede til Årets Opbygning opleves hver dag på Transport 2017.