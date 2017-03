Udstillere har oplevet en positiv stemning

Torsdag 23. marts 2017 kl: 17:30

Af: Jesper Christensen Der var en gående strøm af besøgende, der kom gennem tælleapparaterne, og udstillerne meldet om et postivt indtryk allerede inden middag.Det gjalt både hos Volvo og Renault Trucks, der havde hele Hal E for dem selv og deres gæster - og hos MAN Truck & Bus i Hal D, som vi også nåede at besøge.





Hos MAN kunne de fortælle om stor interesse for deres nye varebil - MAN TGE - der er søsterbil til VW’s Crafter, men som MAN slår på at kunne levere med samme fokus på service og oppetid, som de øvrige lastbiler.































Samme argument blev fremført hos Renault Trucks, der har en række forskellige Renault Master-varebiler med på standen. Både hos Renault Trucks og hos MAN er varebiler ikke blot kassevogne, men også biler med et chassis, der kan forsynes med eksempelvis lad eller en firkantet kasse med løftebagsmæk.





















En lille finesse hos MAN er også, at MAN TGE kan leveres som minibus, hvilket også havde vakt interesse for vognmænd med behov for persontransport.









Og når vi er ved persontransport - så herskede der også en god stemning i Hal H, hvor Busmessen finder sted parallelt med Transport 2017.





