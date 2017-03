Transportministeren forsøgte sig som kranfører

Torsdag 23. marts 2017 kl: 11:42

Af: Mikael Friis Her fik transportministeren lejlighed til at blive kranfører på en tømmerbil for et øjeblik, da Sawo inviterede ham til at prøve det nye HiVision-koncept. I stedet for at stå eller sidde ved kranen er kranføreren rykket ind i lastbilens førerhus og ser omgivelserne gennem et par Virtual Reality-briller (VR). En række eksterne kameraer er tilsluttet brillerne, så kranføreren ser omgivelserne næsten på samme måde, som hvis han sad på kranen.







Ole Birk Olesen forsøgte efter bedste evne at gribe fat i en stak tømmerstokke med grabben, men på trods af kyndig vejledning af en Sawo-medarbejder lykkedes det ikke ministeren at få placeret tømmerstokkene på bilen. Alle tilstedeværende kunne dog glæde sig over, at ingen kom til skade - heller ikke kran og lastbil.









