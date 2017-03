- Mere frihed - så længe det ikke skader andre

TRANSPORTMINISTER:

Torsdag 23. marts 2017 kl: 09:37

Af: Jesper Christensen Ole Brik Olesen kom i sin tale ind på, at samfundet efter hans mening i dag er hæmmet af 30 år gamle regler. Derfor slog han til lyd for, at politikerne tog bestik af situationen i dag, hvor hidtige forretningsmetoder i nær fremtid kan få en anden rolle, hvor nye forretningsidéer, der kan ryste måden at drive forretning på, kan tage over.- Hvis vi vener et årti på at se, hvordan det går andre steder, går vi glip af muligheder, sagde Ole Birk Olesen.Han pegede på, at man kan skabe vækst ved at bruge transport på nye måder og uden at det kræver milliardinvesteringer.- Men vi skal også investere milliarder i infrastrukturen, sagde ministeren, der pegede på vejområdet, som efter hans mening har været underprioriteret i en årrække.Ole Birk Olesen lovede at se på, hvordan politikerne kan skabe rammer, der passer til dagens teknologiske udvikling.- Jeg håber, at andre politikere vil se, at den teknologiske udvikling flytter sig hurtigere, end den politiske gør, sagde Ole Birk Olsen.