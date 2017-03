Transport er i højsædet i hallerne de næste dage

Torsdag 23. marts 2017 kl: 07:05

Brændstoføkonomi

It- og kommunikation

Optimering

Af: Jesper Christensen Og vi vil tillade os at komme med et gæt:Ovennævnte vil nok også blive krydret med til luksus rundt omkring. En stjerne mere i bussen, en forkromet detalje på lastbilen og lidt mere læder i førerhuset.

Onsdag fik vi et kig ind i forberedelserne til de kommende tre dages messe. MAN Truck & Bus har blandt andet linet denne brændstofeffektive MAN-trækker op. Brændstoføkonomi og effektivitet anno 2017 .



Torsdag klokken 9-20 Fredag klokken 9-17 Lørdag klokken 9-17





Under messen er det muligt at orientere sig vil et on-line-katalog, som MCH Messecenter Herning har liggende på sin web-side for messen.Interesserede kan komme direkte til kataloget ved at klikkeTransport 2017 og Busmessen har åbent: