Varebiler og social dumping er til debat på transportmessen

Onsdag 22. marts 2017 kl: 11:36

Af: Redaktionen - Det er decideret pinligt, at både den nuværende og den forrige V-regering har syltet spørgsmålet om ordnede forhold og fair konkurrencevilkår for et helt erhverv - og at folkevalgte ser gennem fingre med socialt bedrageri og dét, der er værre, siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.Fredagens debat bliver mellem Dansk Folkepartis social dumping-ordfører, folketingsmedlem Claus Kvist Hansen, DTL-medlem og formand for SKV, Thomas Jensen, der driver Røde Kro Kurer, og DTL-direktøren.- Det er jo en mærkelig ting, at et folketingsmindretal kan bremse for flertallet - og sidde branchens egne ønsker overhørig. Det er som om, visse partier tror, at problemerne går væk af sig selv. Men sandheden er jo, at kampen mod social dumping og unfair konkurrence på transportområdet kun vokser og vokser. Det gør den i Danmark, det gør den i Norge, det gør den i EU. Alene den forgangne uge bragte historier om filippinske chauffører på sulteløn, og om tvivlsomme forhold for chauffører, der kører for underleverandører til IKEA. Og debatten om PostNord bliver bare ved og ved, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Jeg ser meget frem til debatten med Claus Kvist Hansen og Thomas Jensen. Jeg ved, at det er en debat, der både berører mine medlemmer - og naturligvis også chaufførerne - dybt. Og jeg er meget glad for, at Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti har kastet sig ind i arbejdet for fair konkurrence.Debatten finder sted på Transport 2017 på DTL’s stand i Hal J fredag mellem klokken 13 og 14.