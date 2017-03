Polsk bus kører på el

Tirsdag 21. marts 2017 kl: 20:55

Af: Redaktionen Solaris Danmark Bus A/S er ejet af det polske Solaris Bus & Coach, der er et familieejet selskab grundlagt og ejet af Solange og Krzysztof Olszewski.Virksomheden, der blev etableret i 1996, er i dag vokset til en stor europæisk producent af by-, intercity- og specialbusser samt lavtgulvssporvogne. I dag kører der Solaris-busser i 30 lande. I mange år har Solaris været ledende leverandører af bybusser i Polen samt en af ​​de største leverandører af busser i Tyskland.Solaris har leveret lavgulv-busser, laventre-busser og almindelig højgulv-busser til buskunder i Danmark.