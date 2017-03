Energiselskab satser stort på tilgængelighed

Tirsdag 21. marts 2017 kl: 14:10

Fjernåbning af stander



Af: Redaktionen - Vagtordningen i Marked Transport er skabt for at kunne assistere vognmandskunder, som af den ene eller anden grund har problemer med tankning. Det betyder, at vognmandskunder ikke strander midt om natten. Vi kan stort set altid hjælpe dem videre, siger Henrik Dehn, der er markedschef i OK.Han peger på, at det kan have store konsekvenser for en vognmandsvirksomhed, hvis en chauffør ikke kan tanke, når han skal, ligesom det er alt andet end sjovt, hvis hjemmetanken løber tør.OK’ 24/7-ordning betyder, at kunderne kan få hjælp udenfor normal arbejdstid, 365 dage om året.Måden, OK hjælper vognmandsvirksomhederne videre fra en Truck Diesel-station i de sene nattetimer, kan for eksempel være i form af fjernåbning af standeren på det specifikke anlæg. Henrik Dehn fortæller, at mantraet om, at 'OK altid er lige i nærheden' derfor også skal opfattes som telefonisk kontakt.



- Vi har mulighed for at åbne en stander via vores PC hjemmefra, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan få det til virke derude. Og vi kan lave en såkaldt SMS-tankning. Det er ret unikt, og vi oplever også, at kunderne er meget taknemmelige, siger Henrik Dehn.





Interesserede kan høre mere om OK's 24/7-ordning på OK's messestand på Transport 2017 i Messecenter Herning 23.-24 marts.





