Vognmand synger en sang for ”De Frygtsomme” på Christiansborg:

Tirsdag 21. marts 2017 kl: 12:02

DF burde efterhånden stå for ”De Frygtsomme”, for der er næsten ingen grænser for, hvad Dansk Folkeparti er bange for. Det være sig muslimer, indvandrere, EU, skatteomlægning og meget, meget mere, og nu er frygten også kommet til vindmølle vinger, som har den ulempe at skulle transporteres ud til en mølleplads, før de kan lave grøn energi, som der vist nok ikke er ret mange, der er bange for.



Men efter at have hørt ”De Frygtsommes” trafikpolitiske ordfører, Kim Christiansen, udtale sig om, hvor godt alting bliver, nu, når han og den blå regering har forbudt transporter over 50 meters længde i morgen- og eftermiddagstimerne på udvalgte motorvejsstrækninger. Ja, så forbløffes man over den totale mangel på logik i dette tiltag. Som fører af et helt almindeligt lastvognstog, har jeg aldrig haft problemer med at overhale vinge-transporter, og at straffe en lang transport med restriktioner, fordi småbils-chauffører ikke tør køre forbi de velafmærkede vinge-transporter, som er under følgebils eskorte. Derfor bør dette tiltag ikke have nogen gang på jord.



Det er kun, når de skal af og på motorvejene, der visse steder kan opstå problemer, så hvis transporten begynder i Ålborg, kunne det være en god ide, at det skulle foregå på et tidspunkt, hvor der ikke var det store trafik opbud, men det har intet med de daglige morgentrafik problemer ved Århus at gøre. Disse problemer opstår hver eneste dag - også selv om der ingen lange transporter er i miles omkreds. Det bliver spændene at se hvordan ”De Frygtsommes” trafikordfører vil forholde sig til de, om føje år, kommende "selvkørende" lastbiler. Det er tænkt som en konvoj på fire- fem lastbiler med meget lille afstand mellem hver enhed, og fart og adfærd bestemt af den forankørende chauffør.



Skal disse meget roste, og øvrigt meget miljøvenlige, men 80 til 100 m nye tiltag i transport branchen også dømmes ude af det gode selskab? Bare fordi der er alt for mange bange mennesker på Christiansborg? Man kan kun håbe, at fornuften må sejre. For jeg føler trang til at gentage, at fordi der - en given morgenstund - kører tre vinge-transporter mellem Ålborg og Kolding, skal disse ikke lastes for problemer, der skyldes generelle trafikale problemer, som opstår hver morgen på store dele af hele E45, og hver gang, man bare nærmer sig noget, der ligner bebygget område. Jeg opfordrer Kim Christiansen og dennes meningsfæller til at tænke sig om og bruge kræfterne på at skabe en ordentlig infrastruktur, i stedet for at straffe uskyldige transportører.



Af: Redaktionen Carsten Fruelund Poulsen siger videre: