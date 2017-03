Videoovervågning på truck-stationer har været en stor succes

Tirsdag 21. marts 2017 kl: 11:33

Om YX Erhverv

YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består af YX Landbrug og YX Fyringsolie

YX Danmark A/S er en del af Reitangruppen A/S, som desuden ejer de landsdækkende kæder Rema 1000 og 7-Eleven

Af: Redaktionen Over 100 kunder hos YXErhverv har tilmeldt sig ordningen, og det har betydet mindre svind og større fokus på tankningspolitikken hos de enkelte vognmandsvirksomheder.- Den gode kundeoplevelse er helt essentiel for os - vi strækker os langt for at imødekomme kundernes behov og hjælpe dem med at gøre deres hverdag en smule nemmere. Derfor er vi meget glade for, at så mange kunder har valgt at bruge Video on Demand og de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået, siger direktør i YX Erhverv Claus Gottlieb og fortsætter:- Flere af vores vognmandskunder siger, at videoovervågningen faktisk har været en anledning til at få snakket om tankningspolitikken, men også overordnet om, hvad svind rent faktisk betyder for netop deres virksomhed. Derfor har Video on Demand i høj grad medvirket til at påvirke kulturen i en positiv retning.Tiltaget blev sat i verden, fordi de danske transportvirksomheder oplevede svind i deres samlede brændstofforbrug på op til fem procent, og netop det skulle overvågningen afhjælpe. Med Video on Demand kan vognmanden se det videoklip, hvor der er mistanke om, at kortet er blevet brugt forkert eller en mistanke om decideret svig. Alle kunder, uden undtagelse, har i løbet af de første tre måneder oplevet flere anledninger til at stramme op på tankningspolitikken.Udover Video on Demand har YX Erhverv tidligere lanceret en række sikkerhedstiltag for at komme brændstofsvind til livs. Heriblandt Købsmax, Geografisk spærring, Tidsbegrænset spærring og Kilometer Alarm.





YX Erhverv udstiller på Transport 2017 i Herning i dagene 23. - 25. marts 2017.

