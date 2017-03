Trailerproducenter forsegler deres dæk for at være dækket ind over for punkteringer

Af: Redaktionen Ultra-Seal producerer og markedsfører et forseglingssystem til dæk, som kan forhindre et dæk i at tabe luft, hvis det kører over en skarp eller spids genstand, der normalt ved betyde en punktering og en flad fornemmelse, fordi transporten vil gå i stå - og måske endda betyde en omkostning til et nyt dæk.Med Ultra-Seal i dækkende kan brugerne drage fordel af mindre dækslid, færre punkteringer og optimalt dæktryk.I januar afgav DSV Road en stor ordre på 3.000 nye trailere til Schmitz Cargobull. DSV bad om Ultra-Seal udover standard fabrikstrailerspecifikationerne hos Schmitz Cargobull. Alle 3000 nye trailere, som vil forlade Schmitz Cargobull-fabrikken i de næste to år, vil blive udstyret med Ultra-Seal-behandlede Westlake-dæk, idet Westlake officielt har godkendt brugen af Ultra-Seal i sine dæk.Trailerproducenten Kögel er også begyndt at bestille Ultra-Seal-produkter for at imødekommer sine kunders behov. ICTS og Amco Logistics er blandt de kunder, der ønsker, at Kögel udstyrer sine nye køretøjer med Ultra-Seal-behandlede dæk. Amco Logistics er en af de første engelske kunder, som er begyndt at bruge Ultra-Seal. Med 180 medarbejdere og faciliteter i Newbury og Felixstowe, og hovedkontor i Derby fokuserer Amco Logistics overvejende på transport inden for bilindustrien, jernbaner og udstillinger i hele Europa.Ultra-Seal har lavet en aftale med Europart Danmark for videresalg af Ultra-Seal til slutbrugerne. Med 75 ansatte er Europart Danmark, der har hovedsæde i Kolding, den største reservedelsforhandler i Danmark.Den belgiske dækspecialist Eurotyre vil begynde at tilbyde Ultra-Seal til sine kunder i hele sit netværk i Belgien og det sydlige Holland. Den internationale gruppe af uafhængige dækservicecentre tilbyder dæk til alle køretøjer og leverer service i forbindelse med sammenbrud, vedligeholdelse og reparation, samt professionel rådgivning. Hele Eurotyre-organisationen består af 69 dækcentre i Belgien og Holland, hvoraf 40 er specialiseret store køretøjer - lastbiler og busser.Ultra-Seal vil være til stede på Transport 2017 i Herning i samarbejde med Europart Denmark på i Europart-standen i Hal L.